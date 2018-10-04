Cooler Master представила корпус для ПК на базе платы E-ATX

4 октября 2018, 10:45

Компания Cooler Master «отметилась» анонсом своего нового компьютерного корпуса - Cosmos C700M.



Новинка построена в формате Full-Tower, и ориентирована на пользователей, собирающих мощную игровую систему.

Одна из боковых стенок изготовлена из закаленного стекла. Она получила несколько изогнутую форму. Фронтальная панель примечательна двумя светодиодными полосами, которые пересекают ее по вертикали. Также есть подсветка и снизу.



Согласно официальным данным, в этот корпус пользователь может установить плату типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Отмечается также наличие восьми карт расширения. Габариты - 650 × 306 × 651 мм.



Корпус поддерживает размещение пяти накопителей формата 3,5/2,5.



Максимальная длина видеокарты – 490 мм.



Другая особенность корпуса – множество портов на фронтальной панели: 4 – USB 3.0, симметричный USB Type-C и пр.

Система охлаждения строится на базе 9 вентиляторов 120/140 мм, а длина радиаторов СЖО может достигать 420 мм.В продаже корпус появится по цене $440.