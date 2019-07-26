Cooler Master представила корпусный вентилятор MasterFan MF200R ARGB

26 июля 2019, 9:15

Компания Cooler Master «отметилась» анонсом своего нового корпусного вентилятора - MasterFan MF200R ARGB.



Новинка ориентирована на применение в настольных ПК игрового класса.



Диаметр MasterFan MF200R ARGB – 200 мм. Производитель говорить об этой новинке, как о решении, специально спроектированном для максимального воздушного потока, охлаждающего внутренне пространство ПК.



Скорость вращения вентилятора – 800 оборотов/минута. Система способна сформировать поток воздуха в 150 кубических метров в час. Уровень шума при этом не превышает 28 дБА.





Вентилятор располагает эффектной многоцветной подсветкой. Контролировать ее работу можно через материнскую плату.



Дата релиза новинки, а также стоимость устройства пока не раскрываются.