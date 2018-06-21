Cooler Master MasterBox E300L – корпус для компактных компьютеров

21 июня 2018, 13:15

Компания Cooler Master «отметилась» анонсом своего нового компактного корпуса - MasterBox E300L.



Новинка ориентирована на сборку небольших в плане габаритов настольных ПК на базе системных плат Micro-ATX и Mini-ITX.

Габариты корпуса – 448х180х364 мм. Основной цвет – черный, однако пользователи могут выбрать решение с акцентами красного, синего и серебристого оттенков.Производитель зарезервировал место под установку одного 5,25 дюймового устройства и трех носителей на 2,5 дюйма. Отдельно отмечается наличие 4 мест под карты расширения.Максимальная длина видеокарты – 363 мм. Высота процессорного кулера – 148 мм.Система охлаждения может быть построена на базе одного вентилятора спереди (диаметр 80, 90 либо 120 мм) и одного сзади. В последнем случае можно установить 80-миллиметровый или 90-миллиметровый вентилятор.Точная дата релиза новинки пока не приводится. О цене сведений также нет.