Компактная клавиатура Cooler Master SK620 оценена в $90

21 апреля 2021, 11:15

Компания Cooler Master анонсировала игровую клавиатуру SK620, адресованную пользователям, которые вынуждены экономить место на столе или часто путешествовать, скажем, для участия в выездных турнирах.

Новинка лишена блока цифровых кнопок в правой части, благодаря чему занимает около 60 % от стандартных полноразмерных устройств. Алюминиевая рамка повышает долговечность.



Клавиатура относится к механическому типу: в зависимости от модификации применяются переключатели Red, Blue или Brown. Реализована эффектная многоцветная подсветка RGB.



Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB: новинка оборудована разъёмом Type-C. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows и macOS.



Частота опроса достигает 1000 Гц. Предусмотрены два варианта цветового исполнения — Gunmetal Black и Silver White. Габариты составляют 293 × 103 × 30,28 мм, вес — 377 граммов.

Приобрести клавиатуру можно по ориентировочной цене 90 долларов США. Производитель обеспечивает устройство двухлетней гарантией.

(С) 3dnews.