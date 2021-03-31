Cooler Master представила кейс для подключения настольной видеокарты к ноутбуку

31 марта 2021, 11:15

Компания Cooler Master анонсировала корпус MasterCase EG200, позволяющий использовать настольную дискретную видеокарту в качестве внешнего графического ускорителя для ноутбука.

Новинка подходит для полноразмерных видеоадаптеров с габаритами до 325 × 141 × 54 мм (2,5 слота расширения). Для подключения собственно корпуса к компьютеру служит интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Этот же порт позволяет подавать до 60 Вт энергии на ноутбук для его подзарядки.



MasterCase EG200 предоставляет отсек для жёсткого диска или твердотельного накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма с интерфейсом SATA. В боковой части корпуса предусмотрена специальная подставка для вертикального размещения лэптопа.

Устройство располагает концентратором USB 3.2 Gen1 Type-A для подключения периферии. Габариты составляют 383 × 140 × 208 мм. В оснащение входит блок питания Cooler Master V Gold SFX мощностью 550 Вт.



«При объёме всего 9,7 л EG200 является одним из самых маленьких eGPU на рынке, поддерживающим полноразмерные карты, что позволяет экономить ценное пространство на рабочем столе», — отмечает разработчик.

В продажу корпус поступит в мае: приобрести его можно будет по ориентировочной цене 500 долларов США.

(C) 3dnews.