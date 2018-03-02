MasterCase представила свой новый прогрессивный корпус H500P Mesh White

2 марта 2018, 9:45

Компания Cooler Master «отметилась» анонсом своего нового продвинутого компьютерного корпуса - MasterCase H500P Mesh White.



Внешняя часть и все «внутренности» выполнены в белом цвете.



Фронтальная панель примечательна двумя 200-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной подсветкой RGB.



Габариты корпуса - 544 × 242 × 542 мм.



Согласно официальным данным, внутри пользователь может разместить плату типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX.



Боковая стенка из закаленного стекла.



Слоты расширения реализованы по формуле «7+2». Производитель разрешает использование графических ускорителей, длина которых не превышает 412 мм и процессорных охладителей с высотой до 190 мм.



Кроме того, отмечается возможность монтажа вентилятором по схеме 3х 120/140 мм или 2 х 200 мм во фронтальной и верхней частях, а также 1 × 120/140 мм сзади.

На панель с разъемами выведены два порта USB 3.0 и 2.0. Еще здесь есть гнезда для наушников и микрофона.Новинка уже появилась в продаже и оценена в 160 евро.