Состоялся официальный анонс нового корпуса Cooler Master MasterBox K500L

3 мая 2018, 9:45

Компания Cooler Master «отметилась» анонсом своего нового корпуса для сборки настольного ПК - MasterBox K500L.

Данная новинка ориентирована на работу с платами типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Кроме того, отмечается наличие места для установки семи карт расширения, в том числе, графических ускорителей до 400 мм.Цвет корпуса черный. На выбор покупатель может выбрать модификации с глухой боковой стенкой и с прозрачной акриловой поверхностью.Отсеки под 5,25-дюймовые комплектующие «на борту» не предусмотрены.Пользователь может установить до 6 накопителей 2,5 дюйма и два 3,5 дюйма.Система охлаждения монтируется по следующей схеме: 3х120 мм или 2х140 мм спереди, 2х120 мм сверху и 1х120 мм сзади. Кроме того, можно поставить также СВО.Высота процессорного кулера не должна превышать 160 мм.Как скоро новинка появится в продаже, пока не известно.