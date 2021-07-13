Cooler Master представила компактный корпус MasterBox NR200P в ярких цветах

13 июля 2021, 11:45

Компания Cooler Master анонсировала новые модификации популярного компьютерного корпуса MasterBox NR200P, предназначенного для построения настольных систем в небольшом форм-факторе.

Устройство рассчитано на материнские платы типоразмера Mini-ITX. Доступны только три слота расширения, а длина дискретного графического ускорителя может достигать 330 мм. Предусмотрено место для одного накопителя формата 3,5 дюйма, ещё одного устройства типоразмера 3,5/2,5 дюйма и двух накопителей стандарта 2,5 дюйма.



Корпус вышел в оригинальных цветовых исполнениях — «Розовый фламинго», «Карибская бирюза», «Оранжевый закат» и «Фиолетовые ночи». Использованы продуманные меры по экономии места для создания игровой системы с компактными размерами. Габариты составляют 376 × 185 × 292 мм.



Левая боковая стенка может быть выполнена из закалённого стекла или перфорированной панели. Во втором случае обеспечивается более эффективное охлаждение.

Допускается применение воздушной или жидкостной системы охлаждения (с радиаторами типоразмера до 280 мм). Высота процессорного кулера может достигать 155 мм.

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