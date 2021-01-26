Охладитель Cooler Master MasterAir MA612 Stealth

Компания Cooler Master представила универсальный процессорный охладитель башенного типа MasterAir MA612 Stealth, а также его модификацию под названием MasterAir MA612 Stealth ARGB.
Последняя наделена многоцветной адресуемой подсветкой.
Новинка оборудована алюминиевым радиатором, через который проходят шесть тепловых трубок с асимметричным дизайном. Конструкция включает никелированное медное основание и прижимную пластину, выполняющую функции небольшого вспомогательного радиатора.
В состав кулера входят два вентилятора SickleFlow 120 диаметром 120 мм. Их скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 650 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха — 105 кубических метров в час при уровне шума не более 27 дБА. Заявленный срок службы составляет 160 тыс. часов.
Версия MasterAir MA612 Stealth ARGB комплектуется контроллером для управления подсветкой и настройки эффектов. Габариты — 129 × 112,2 × 158 мм.
Охладитель совместим с процессорами Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151 и LGA1150, а также с чипами AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 и FM1.
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