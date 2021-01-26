Охладитель Cooler Master MasterAir MA612 Stealth

26 января 2021, 10:15

Компания Cooler Master представила универсальный процессорный охладитель башенного типа MasterAir MA612 Stealth, а также его модификацию под названием MasterAir MA612 Stealth ARGB.

Последняя наделена многоцветной адресуемой подсветкой.



Новинка оборудована алюминиевым радиатором, через который проходят шесть тепловых трубок с асимметричным дизайном. Конструкция включает никелированное медное основание и прижимную пластину, выполняющую функции небольшого вспомогательного радиатора.



В состав кулера входят два вентилятора SickleFlow 120 диаметром 120 мм. Их скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 650 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха — 105 кубических метров в час при уровне шума не более 27 дБА. Заявленный срок службы составляет 160 тыс. часов.