Игровая мышь Cooler Master MM720 весит менее 50 граммов

1 октября 2020, 9:15

Компания Cooler Master анонсировала игровую компьютерную мышь MM720, форма корпуса которой оптимизирована для пользователей, предпочитающих когтевой хват.

Новинка может похвастаться небольшим весом, составляющим всего 49 граммов. Отчасти этого удалось добиться за счёт перфорированных корпусных панелей в виде пчелиных сот. Покупатели смогут выбирать между модификациями в белом и чёрном исполнениях с матовой и глянцевой поверхностью.



В конструкции применён оптический сенсор PixArt PMW3389, разрешающая способность которого варьируется от 400 до 16 000 DPI (точек на дюйм). Задействован 32-битный процессор ARM Cortex M0+. Устройство несёт на борту 512 Кбайт памяти для хранения пользовательских настроек.



В общей сложности доступны шесть кнопок. Основные переключатели LK Optical Micro Switch рассчитаны на 70 млн срабатываний. Реализована двухзонная многоцветная подсветка RGB.