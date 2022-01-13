Представлены блоки питания Owltech OWL-GPX S с полностью модульной системой

13 января 2022, 9:45

Компания Owltech анонсировала блоки питания OWL-GPX S серии Extreme Power: новинки рассчитаны на применение в производительных настольных компьютерах и игровых станциях.

Представлены модели мощностью 750 и 850 Вт. Они имеют сертификат 80 PLUS Gold: заявленная эффективность достигает 90 % при 50-процентной нагрузке и превышает 80 % при 20- и 100-процентной нагрузке.



В конструкции применены качественные японские конденсаторы. Реализована полностью модульная система кабелей, благодаря которой можно убрать неиспользуемые шлейфы. Это позволит придать более аккуратный вид внутреннему пространству компьютера и улучшить циркуляцию воздушных потоков.



Габариты новинок составляют 150 × 140 × 86 мм, вес — около 1,4 кг. Устройства наделены активным механизмом коррекции коэффициента мощности (Active PFC).



Среди средств безопасности упомянуты системы OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).