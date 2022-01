Мощность блоков питания be quiet! Pure Power 11 FM достигла 1000 Вт

26 января 2022, 10:45

Компания be quiet! пополнила семейство блоков питания Pure Power 11 FM двумя новинками — моделями мощностью 1000 и 850 Вт. В продажу они поступят в первых числах февраля.

Устройства имеют сертификат 80 PLUS Gold: эффективность достигает 93,3 %. За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор be quiet! c изменяемой скоростью вращения. Специально оптимизированные для лучшего воздушного потока лопасти снижают турбулентность, обеспечивая тихую работу.



Реализована полностью модульная система кабелей, что позволяет применять только необходимые подключения. Отсутствие лишних шлейфов улучшает воздушный поток внутри корпуса и обеспечивает более низкий уровень шума и температуры.



Преобразование напряжения DC-to-DC для более точной регулировки при больших нагрузках гарантирует надёжную работу нового поколения процессоров и видеокарт.



Предусмотрен широчайший спектр средств обеспечения безопасности. Это системы OCP (защита от перегрузки по току), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), UVP (защита от подачи пониженного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), OTP (защита от перегрева), OPP (защита от перегрузки) и SIP (защита от импульсных помех).

Цена моделей Pure Power 11 FM 1000 W и Pure Power 11 FM 850 W составит 155 и 125 евро.

(С) 3dnews