СМИ узнали, чем займется бывший президент Польши Дуда

Корреспонденту RMF FM Якубу Рыбскому стало известно, что Дуда станет членом Международного олимпийского комитета.
Польский олимпийский комитет (ПОК) принял резолюцию, рекомендующую Анджея Дуду к членству в МОК в декабре 2024 года. Тогда резолюцию подписал глава организации Радослав Песевич. Голосование по кандидатуре бывшего президента состоится на сессии Международного олимпийского комитета — не раньше следующего года.
Члены Международного олимпийского комитета избираются на восемь лет с возможностью продления.
Кроме того, Дуда работает над созданием международного аналитического центра, который объединит политические и деловые круги Центральной и Восточной Европы.
В Ягеллонский университет, где Дуда работал с 1997 года, он не вернется.
