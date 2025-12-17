17 декабря 2025, 12:15

Во время визита Зеленского в Бундестаге пропал интернет

Днем 15 декабря компьютерная сеть Бундестага временно перестала работать: пользователи потеряли доступ к интернету, внутренней сети, электронной почте и файлам, сообщил Der Spiegel.



Это произошло во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Из-за технических проблем была сорвана видеоконференция между министрами иностранных дел стран Европейского союза и американскими переговорщиками в Берлине.



СМИ предположили, что связь могла пропасть из-за кибератаки со стороны рф. Однако позже администрация Бундестага сообщила, что причиной стал технический сбой из-за перегрузки двух центров обработки данных, а не хакерская атака. Точные причины сбоя выясняют.

