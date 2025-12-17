Світом стрімко шириться грип-мутант H3N2

17 декабря 2025, 13:45

Штам H3N2, який зазнав суттєвих генетичних змін, вже зафіксували у понад 30 країнах.

Головна проблема полягає в тому, що цей конкретний різновид вірусу раніше зустрічався вкрай рідко, тому в населення планети фактично відсутній колективний імунітет до нього. Ситуацію ускладнює те, що у звичному сезонному штамі H3N2 відбулося аж сім мутацій.Вчені стверджують, що цей штам швидко пошириться по всій земній кулі. Хоча клінічна картина та симптоми можуть нагадувати звичайний грип, масштаб зараження ризикує бути значно більшим. Особливу загрозу новий штам становить для людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом — для них хвороба може стати смертельною.