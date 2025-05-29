COVID-25: новий висококонтагіозний штам із Китаю починає ширитися світом

29 мая 2025, 9:15

У США поширюється новий штам COVID-19 з Китаю — NB.1.8.1, який вже спричинив сплеск госпіталізацій в Азії.

У Китаї кількість звернень до невідкладної допомоги подвоїлась, а в Гонконгу за місяць зафіксували десятки тяжких випадків і смертей, переважно серед літніх людей.Експерти попереджають, що поширення вірусу в Китаї показує, що він поширюється швидше, ніж інші домінуючі штами респіраторної інфекції. До нового штаму не варто ставитися легковажно — вірус, імовірно, еволюціонував і краще ухиляється від вакцинного захисту.