Може вбити людину протягом 48 годин: у світі поширюється рідкісний вірус

Він спричинений рідкісною "м'ясоїдною бактерією", а збільшення кількості випадків фіксується після послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19. Перші випадки заівксовані в Японії.
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