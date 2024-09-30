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30 сентября 2024, 16:45
В США пандемія пташиного грипу
Вірус швидко поширюється країною. Вчені та медики б'ють тривогу.
За словами вчених, якщо так продовжиться, то новий локдаун неминучий, тому виймаємо маски із заначки - час настав.
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