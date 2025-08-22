ГлавнаяНовости
22 августа 2025, 9:45

В Україні спалах кору: у 2025 році вдесятеро зросли випадки захворювання

Це свіжа статистика ВООЗ. Хвороба, яка є однією з найнебезпечніших і найзаразніших, поширюється по областях  Під найбільшим ризиком діти. Ускладнення можуть призвести до серйозних проблем: пневмонії, отиту, енцефаліту та навіть летального результату.


