В Україні спалах кору: у 2025 році вдесятеро зросли випадки захворювання

22 августа 2025, 9:45

Це свіжа статистика ВООЗ. Хвороба, яка є однією з найнебезпечніших і найзаразніших, поширюється по областях Під найбільшим ризиком діти. Ускладнення можуть призвести до серйозних проблем: пневмонії, отиту, енцефаліту та навіть летального результату.