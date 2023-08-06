Як скористатися офіційною гарантією та сервісним обслуговуванням EcoFlow?

6 августа 2023, 21:59

Перше і найголовніше: гарантія від виробника поширюється на все обладнання, яке було поставлено на ринок України ексклюзивним дистриб’ютором.

Сервісному та гарантійному обслуговуванню не підлягає обладнання, яке було придбаним в інших країнах з метою власного користування чи подальшої реалізації. Тож, якщо ви є власником обладнання EcoFlow перевірити поширення гарантії можна за допомогою сервісу “Перевірка серійного номера”.

Щоб перевірити це, скористайтеся невеликим чек-листом:

1. Заходимо на сайт Авторизованого онлайн-магазину EcoFlow : ecoflowukraine.com.

2. Обираємо розділ "Центр підтримки" головного меню.

3. Переходимо на "Перевірка серійного номеру".

4. Вводимо серійний номер обладнання (вказується безпосередньо на товарі)

5. Проходимо верифікацію.

Якщо серійний номер успішно підтверджено, ви можете скористатися сервісним обслуговуванням на безоплатній основі (за умови гарантійного випадку).

Якщо серійний номер не верифікований, це свідчить про відсутність гарантії на території України у зв’язку з придбанням товару на території іншої країни. В такому випадку товар не підпадає гарантії виробника.

Кілька порад:

купуючи товар ви можете пройти верифікацію серійного номера відразу на місці придбання і бути впевненими щодо наявності гарантії виробника.

у будь-яких випадках нестабільної роботи обладнання для подальшої діагностики та сервісне обслуговування радимо звертатися до Авторизованого сервісного центру EcoFlow.