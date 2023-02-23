Продукти EcoFlow представлені на Grain Storage Forum "Elevator"

23 февраля 2023, 7:45

Енергетична незалежність – важливий вектор розвитку агросектору найближчим часом.

Інтеграція потужних рішень, які здатні накопичувати та генерувати електроенергію можлива вже сьогодні у кожну сферу бізнесу, агрогалузі зокрема.

Напередодні продукти EcoFlow були представлені ексклюзивним дистриб’ютором бренду в Україні, компанією DroneUA, на спеціалізованому форумі Grain Storage Forum "Elevator".

Які рішення EcoFlow для підприємств агрогалузі доступні сьогодні?

Автомізація роботи, створення резервного джерела живлення за допомогою портативних зарядних станцій, автономних систем Power Kit та сонячних панелей;

Удосконалення енергонезалежних систем бренду шляхом поєднання товарів екосистеми між собою і регулярних оновлень продуктових лінійок EcoFlow.

Портативні зарядні станції та кожна з автономних систем дозволяють розширювати комплектацію, збільшуючи ємність та потужність при потребі.