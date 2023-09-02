Генератор EcoFlow Smart Generator - живлення з допомогою газу та бензину

2 сентября 2023, 20:36

Генеруйте зручно: датність генерувати енергію на бензині (5.4 кВт⋅год) та зрідженому газі (20 кВт⋅год).

Мінімальний рівень шуму: генератор EcoFlow видає шум на рівні гучної розмови - лише 56-67 дБ при повному навантаженні.

Для порівняння, традиційний генератор шумить на рівні 95 дБ.

Контроль зі смартфона: запускайте та вимикайте, моніторте рівень палива, споживання газу, потужність та час роботи з мобільного додатка.

Безпека: Smart Generator сповістить про високий рівень чадного газу, низький рівень палива або масла, а також високу температуру. Він автоматично вимикається або перезавантажується, щоб захистити вас та обладнання.

Генератор EcoFlow може використовуватися для підзарядки станцій DELTA Max, DELTA Pro та системи Power.