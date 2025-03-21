Gemini: нові можливості для спільної роботи та творчості

21 марта 2025, 11:15

Gemini вже допомагає генерувати ідеї, проводити глибокі дослідження та створювати контент для будь-якого проєкту, над яким ви працюєте.

А відсьогодні Gemini пропонує ще більше можливостей: від редагування документів у режимі реального часу до втілення ваших ідей у робочі прототипи за допомогою коду.

Canvas — це новий інтерактивний інструмент у Gemini, який полегшує створення, вдосконалення та обмін вашими роботами. Просто виберіть "Canvas" у рядку запиту, щоб почати писати чи редагувати документи або код із миттєвим відображенням змін у реальному часі.

Без зусиль створюйте якісні чернетки, а потім швидко вдосконалюйте їх за допомогою підказок від Gemini. Потрібно оновити конкретні розділи чи цілі тексти? Змінюйте тональність, довжину або форматування за допомогою швидких інструментів редагування. Наприклад, виділіть абзац і попросіть Gemini зробити його більш лаконічним, професійним чи неформальним. Незалежно від того, чи ви пишете промову, редагуєте есе, блог чи звіт, Canvas допоможе максимально розкрити ваш творчий потенціал.Canvas розроблено для безперешкодної співпраці з Gemini. Якщо вам потрібно поділитися створеним контентом із колегами, просто експортуйте його до Google Docs одним натисканням.Gemini вже спрощує завдання з програмування та розробки програмного забезпечення, включно із генерацією, налагодженням та поясненням коду. Тепер Canvas виводить ці можливості на новий рівень, дозволяючи швидко перетворювати ваші ідеї в робочі прототипи вебдодатків, Python-скриптів, ігор, симуляцій та інших інтерактивних рішень. Canvas дає розробникам можливість швидко створювати перші робочі версії своїх проєктів і надає простір для студентів, щоб швидко опановувати концепції програмування. Протягом усього процесу Gemini співпрацює з вами для внесення послідовних змін до вашого коду.У Canvas можна згенерувати та попередньо переглядати HTML/React код та інші прототипи вебдодатків, щоб побачити, як виглядає ваш дизайн. Наприклад, ви хочете створити форму підписки електронною поштою для свого веб-сайту. Ви можете попросити Gemini згенерувати HTML-код для форми і потім переглянути результат, як вона виглядатиме та функціонуватиме у вашому веб-додатку. Легко робіть зміни полів введення або додавайте кнопки заклику до дії, миттєво переглядайте оновлений вигляд і діліться результатами з іншими.Canvas спрощує весь процес програмування, дозволяючи зосередитися на створенні, редагуванні та обміні кодом і дизайном в одному місці, без необхідності перемикатися між кількома додатками.Canvas запускається сьогодні глобально для користувачів Gemini та Gemini Advanced усіма мовами, де доступний застосунок Gemini. Спробуйте ці функції, вибравши Canvas у рядку запиту, і почніть творити (Функція попереднього перегляду коду наразі недоступна на мобільних пристроях).Сьогодні ми робимо функцію Аудіопереказ (Audio Overview) доступною у Gemini. Ця функція допомагає людям розібратися у складній інформації і вже отримала схвальні відгуки в NotebookLM.Аудіопереказ перетворює ваші документи, презентації та навіть звіти Deep Research на захопливі аудіодискусії у стилі подкастів. Gemini створює діалог в стилі подкасту між двома ШІ-ведучими, які після всього одного натискання розпочнуть жваве глибоке обговорення на основі ваших завантажених файлів. Вони підсумують матеріал, встановлять зв'язки між темами, проведуть динамічний діалог та запропонують унікальні перспективи.Аудіопереказ робить навчання більш ефективним і цікавим. Завантажуйте конспекти лекцій, наукові статті, довгі ланцюжки електронних листів або звіти, створені Deep Research, і отримуйте аудіопідсумок, який можна слухати в дорозі.Функція Аудіопереказ стане доступною відсьогодні англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced по всьому світу, а незабаром будуть додані й інші мови. Щоб скористатися функцією, завантажте документи чи презентації та натисніть на підказку над рядком запиту. Ви можете слухати ці згенеровані ШІ обговорення, щоб отримати нові ідеї та бути в курсі подій, навіть під час виконання кількох завдань одночасно. Аудіопереказ доступний у вебверсії та в мобільному додатку Gemini, і ви можете легко ділитися аудіопідсумками або завантажувати їх для прослуховування в дорозі.Завдяки новим функціям Gemini стає ще більш ефективним партнером, допомагаючи втілювати ваші ідеї в життя.