Створюйте персоналізовані ілюстровані книжки з історіями у Gemini

7 августа 2025, 11:45

Сьогодні ми анонсуємо новий спосіб втілити ваші ідеї в життя у Gemini: персоналізовані, ілюстровані книжки з історіями з аудіосупроводом.



Просто опишіть будь-яку історію, яку можете уявити, і Gemini створить унікальну 10-сторінкову книгу з ілюстраціями та аудіо. Ви також можете додати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Створюйте історії в будь-якому стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок. Результат можна завантажити у форматі PDF для спільного використання або друку.

Ця функція доступна у Gemini понад 45 мовами, включно з українською. Ви можете отримати доступ до цієї функції через посилання gemini.google.com/storybook; Gem-бот Storybook, або ввівши запит, наприклад, “Створи персоналізовану книгу про…”, у рядок запиту. Ось кілька прикладів:Допоможіть вашій дитині зрозуміти складну тему: Створи персоналізовану книгу, яка пояснює Сонячну систему моїй 5-річній дитині.Навчайте через розповідь: Навчи 7-річного хлопчика важливості бути добрим до свого молодшого брата. Мій син любить слонів, тож зробімо головним героєм слона.Оживіть особисті малюнки: Завантажте зображення дитячого малюнка і відредагуйте цей приклад запиту для вашого випадку: "Це малюнок моєї дитини. Йому 7 років. Напиши цікаву персоналізовану книгу, яка оживить його малюнок."Перетворіть спогади на чарівні історії: Завантажте фотографії з вашої сімейної подорожі до Парижа і створіть персоналізовану пригоду.Нова функція була розроблена для батьків та освітян, щоб допомогти їм захопливо розповісти дітям про складні наукови концепції, сімейні та суспільні принципи, використовуючи просту мову та зображення.Спробуйте вже сьогодні в Gemini. Доступно глобально на комп’ютерах та мобільних пристроях, усіма мовами, якими доступний Gemini.