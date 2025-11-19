Нова ера інтелекту з Gemini 3

19 ноября 2025, 13:45

Майже два роки тому ми дали старт ері Gemini — одній із найамбітніших науково-продуктових ініціатив, які наша компанія будь-коли здійснювала.

З того часу неймовірно спостерігати, наскільки це подобається людям. Щомісяця функцією "Огляди від ШІ" користуються 2 мільярди людей. Застосунок Gemini має понад 650 мільйонів користувачів щомісяця, понад 70% наших клієнтів Cloud використовують ШІ від Google, а 13 мільйонів розробників створюють продукти на основі наших генеративних моделей. І це лише невелика частина наших досягнень.

Ми можемо надавати передові можливості світові швидше, ніж будь-коли, завдяки нашому унікальному комплексному інтегрованому підходу до інновацій у сфері ШІ. Цей підхід охоплює всі рівні — від нашої провідної інфраструктури, досліджень та моделей світового класу до інструментів і продуктів, якими користуються мільярди людей по всьому світу.Кожне покоління Gemini будувалося на основі попереднього, розширюючи ваші можливості. Завдяки проривам у мультимодальності й довгому контекстному вікну в Gemini 1 значно збільшився обсяг і різноманіття інформації, яку можна було обробляти. Gemini 2 заклав основу для агентних можливостей і розширив межі міркування й мислення, допомагаючи зі складнішими завданнями й ідеями. Завдяки цьому модель Gemini 2.5 Pro посідала перше місце в рейтингу LMArena понад шість місяців.А тепер ми представляємо Gemini 3 – нашу найрозумнішу модель, яка поєднує всі можливості Gemini, щоб Ви могли втілити в життя будь-яку ідею.Це передовий рівень міркування, створений для розуміння глибини та нюансів — від сприйняття тонких натяків у творчій ідеї до розплутування переплетених шарів складної проблеми. Gemini 3 також значно краще розуміє контекст та наміри, що стоять за вашим запитом, тому ви отримуєте необхідний результат, витрачаючи менше часу на вказівки (prompting). Просто дивовижно усвідомлювати, що лише за два роки ШІ еволюціонував від простого читання тексту та зображень до розуміння контексту.Відсьогодні ми починаємо впроваджувати Gemini у масштабах Google. Зокрема, це Gemini 3 у режимі ШІ в Пошуку, що має складніші можливості міркування й нові динамічні функції. Це перший випадок, коли ми запускаємо нову версію Gemini у Пошуку в день її релізу. Gemini 3 також з'являється сьогодні у застосунку Gemini, для розробників у AI Studio та Vertex AI, а також на нашій новій платформі для розробки агентів Google Antigravity.Як і попередні покоління, Gemini 3 знову піднімає планку технологічних досягнень. У цій новій главі ми продовжимо розширювати межі інтелекту, агентних систем та персоналізації, щоб зробити ШІ справді корисним для кожного.Сподіваємося, вам сподобається Gemini 3. Ми продовжуватимемо його вдосконалювати та з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, що ви створите з його допомогою. Далі буде ще багато цікавого!