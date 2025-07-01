Росія створила дрон для фізичного перехоплення БПЛА

1 июля 2025, 11:45

Російські розробники з науково-виробничого центру «Ушкуйник» представили новий тип антидронової зброї — дрон із біонічною "рукою", здатною фізично захоплювати ворожі безпілотники у повітрі.

За словами розробників, система працює повністю автономно, не створюючи ризиків для оператора, а її елементи виготовляються на 3D-принтерах, що пришвидшує адаптацію під різні типи цілей.Механізм дії полягає у тому, що безпілотник-перехоплювач спускає механічний маніпулятор із трьома "пальцями", накриває ворожий дрон та піднімає його вгору, перериваючи виконання бойової або розвідувальної місії. Такий підхід покликаний замінити або доповнити традиційні методи радіоелектронного приглушення або кінетичного ураження.Випробування в бойових умовах заплановано на серпень 2025 року. Поки не надано відеопідтверджень ефективності, однак російські джерела вже називають систему «революційною» та стверджують, що аналогів у світі немає.Проте практичне застосування такої концепції викликає запитання. Фізичне перехоплення дронів потребує точного наведення, синхронізації та переваги в маневреності — що складно реалізувати проти швидких і маневрових FPV або баражуючих боєприпасів. Також підвісна система захоплення потенційно обмежує льотні характеристики самого дрона-перехоплювача.