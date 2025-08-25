Росія зводить у Калінінграді гігантський антенний комплекс для стеження за НАТО

25 августа 2025, 9:45

Росія активно будує масштабний антенний комплекс поблизу Калінінграда, який, за оцінками аналітиків, призначений для перехоплення та пеленгування комунікацій НАТО у Східній Європі та Балтійському регіоні.

Об’єкт виявили ще у 2023 році, коли супутникові знімки вперше зафіксували характерний візерунок концентричних кілець та систему під’їзних шляхів.За своєю структурою комплекс належить до типу CDAA (Circularly Disposed Antenna Array) — кругових антенних решіток, що складаються з десятків вертикальних монопольних антен, розташованих у кілька концентричних рядів. Подібні системи широко застосовувалися під час Холодної війни для електронної розвідки, далекої пеленгації сигналів та забезпечення зв’язку із зануреними підводними човнами.Передбачається, що нова CDAA матиме радіус виявлення до 7400 км, що дозволить росіянам відстежувати радіосигнали навіть на міжконтинентальних відстанях. Використання низькочастотних (LF) та наднизькочастотних (VLF) діапазонів може забезпечити стабільний зв’язок із атомними підводними човнами РФ, які діють у Балтійському морі та Північній Атлантиці.Факт будівництва такого об’єкта в Калінінграді має серйозні стратегічні наслідки. Розташований на західному форпості Росії, комплекс значно підсилює можливості електронної розвідки РФ і дозволяє їй контролювати комунікаційні мережі НАТО, особливо в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.