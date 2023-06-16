Членство в НАТО - найкраща гарантія безпеки України, — експосол США в НАТО

16 июня 2023, 10:45

"Абсолютно. Думаю, зараз не можна дійти іншого висновку, крім того, що Росія зберігає наміри напасти на Україну і зробить це за будь-якої нагоди. Тож аби цього не сталося, найкращим рішенням є членство України в НАТО.

Однак це рішення навряд буде ухвалене на зустрічі глав держав Альянсу у Вільнюсі наступного місяця. Але я вважаю, що Вільнюський саміт має вивести Україну на чіткий шлях.Багато наших європейських союзників запропонували свої міркування щодо членства України в НАТО й готові висловитися більше про це у Вільнюсі. На мою думку, це було представлено держсекретарю Блінкену на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, і гадаю, він привіз цей меседж до Вашингтона, де зараз (в адміністрації - Ред.) розглядають, що ми можемо зробити".