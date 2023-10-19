Членство Украины в НАТО большинство украинцев считают более приоритетным

19 октября 2023, 13:15

Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные 18 октября.



◾️54% граждан уверены, что для Украины важнее вступить в НАТО.

◾️24% опрошенных думают, что сначала стране нужно присоединиться к ЕС.

◾️12% респондентов не считают членство в Евросоюзе и НАТО приоритетными целями для Украины.



Опрос проводился с 29 сентября по 9 октября.