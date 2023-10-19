19 октября 2023, 13:15

Членство Украины в НАТО большинство украинцев считают более приоритетным

Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные 18 октября.

◾️54% граждан уверены, что для Украины важнее вступить в НАТО.
◾️24% опрошенных думают, что сначала стране нужно присоединиться к ЕС.
◾️12% респондентов не считают членство в Евросоюзе и НАТО приоритетными целями для Украины.

Опрос проводился с 29 сентября по 9 октября.


Оцените новость:
  • 0 оценок