Франция подписала декларацию о поддержке движения Украины в НАТО

15 мая 2023, 11:45

Результатом переговоров Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стала совместная декларация. В ней, среди прочего, Париж выражает поддержку движению Украины к членству в НАТО.

В рамках Альянса Франция «продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины».В то же время «Франция полностью поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией».Особо отмечает, что «Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года».Бухарестская декларация ведет Украину в НАТО – но через этап Плана действий по членству.