13 июня 2025, 8:15

Макрон заявил, что во Франции могут запретить соцсети для детей и подростков

Президент Франции заявил, что запретит социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в ближайшие месяцы", если на уровне Европейского союза не достигнут прогресса.



Сейчас лидером в процессе запрета соцсетей подросткам является Греция, активно продвигающая вопросы ограничений для детей на уровне ЕС. С заявлением Макрон выступил после убийства ассистентки учителя в средней школе в муниципалитете Ножан-сюр-Марн. Политик отметил, что хочет действовать быстрее, и в скором времени во Франции введут проверку возраста на сайтах, продающих ножи онлайн, — по аналогии с мерами, которые уже действуют для порносайтов.



"Мы не можем ждать. 15-летний ребенок больше не сможет купить нож онлайн. Это значит, что мы введем огромные финансовые санкции и запреты", — сказал Макрон.



Впоследствии французский лидер в соцсети Х написал, что "запрещает социальные сети для детей до 15 лет".



"Платформы способны проверять возраст. Сделаем это", — прокомментировал Макрон.



10 июня во Франции 14-летний школьник нанес смертельное ножевое ранение ассистентке учителя. Это произошло во время проверки портфелей учеников у ворот учебного заведения. 31-летней женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако она умерла. После инцидента более 320 учеников школы изолировали, а учебу приостановили.

