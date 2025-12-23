Франция начинает строительство крупнейшего в Европе авианосца

23 декабря 2025, 8:45

Президент Франции Макрон сообщил о планах по строительству нового авианосца, который заменит устаревающий «Шарль де Голль».

По информации Reuters, стоимость программы, известной как «Porte-Avions Nouvelle Gnration» (PANG), составит около €10,25 млрд.

Отмечается, что работы над компонентами ядерной силовой установки нового авианосца начались в прошлом году. Окончательный заказ на строительство должен быть размещен до конца 2025 г.



Часть компонентов судна будут импортными, например, электромагнитные катапульты для запуска самолетов, которые Франция закупит у США.

Сообщается, что PANG должен стать «крупнейшим военным судном, когда-либо построенным в Европе». Ввод в эксплуатацию авианосца запланирован на 2038 г.