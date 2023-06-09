Франция одобрила поставки индийских вооружений в Армению

9 июня 2023, 13:15

В ближайшее время Индия при содействии Франции начнет поставки артиллерийских установок в Армению.

Финансирование на себя взяла армянская диаспора Франции при одобрении военно-политического руководства Парижа и лично президента Макрона. Об этом сообщает ТГ-канал Caliber, ссылаясь на источник со связями в армянской диаспоре Франции. Отмечено, что артустановки планируется доставить сперва на территорию Ирана, и только потом сухопутным путем в Армению, чтобы скрыть реализацию сделки.



13 мая AZfront опубликовал эксклюзив о поставках Францией вооружений в Армению, что было подтверждено государственным телевидением Молдовы, армянским каналом 1in TV и экс-директором по делам Ближнего Востока и Северной Африки Совета национальной безопасности США. Помимо этого, данную новость осветили крупнейшие СМИ Украины, Израиля, Болгарии, Румынии, Молдовы и Литвы.