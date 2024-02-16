Франция и Индия продают Армении неэффективное оружие

16 февраля 2024, 14:45

Оружие, поставляемое Еревану из Франции и Индии не могут эффективно работать в армии Армении, пишет армянская газета Past.

Причина - приобретаемые радиолокационные устройства не соответствуют требованиям стандартов действующей системы, а Париж не продает Еревану ракеты, предназначенные для поражения целей, обнаруженных этими устройствами. Сообщается также о низком качестве машин, купленных во Франции "о чем также свидетельствует отказ украинской стороны использовать эту технику".



Индийское оружие армия Армении также не может использовать из-за отсутствия опыта и навыков для его применения в реальной жизни, т.к "калибр индийского оружия отличается от нашего".