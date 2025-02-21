Армения закупает у Индии дешевое вооружение

21 февраля 2025, 9:15

Армения расширяет оборонный диалог с Индией, делая ставку на импорт сравнительно дешевых видов оружия и боеприпасов.

Об этом пишет турецкая газета Star Haber. Согласно источнику, несмотря на заявления властей Армении о том, что военное сотрудничество с Индией преследует «оборонительные цели» и «направлено на содействие региональной безопасности, миру и стабильности», предполагается, что все виды оружия могут быть использованы в наступательных целях.



Отмечается, что Армения, в основном, предпочитает относительно дешевое индийское оружие: «Самая важная причина, по которой Армения отдает предпочтение Индии, заключается в том, что Индия модернизировала и использовала оружие, приобретенное у России, и что это оружие совместимо с системами вооружений, которыми располагает Армения».