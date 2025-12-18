Армения и Франция подписали программу оборонного сотрудничества на 2026 г

18 декабря 2025, 9:15

15-16 декабря в Париже состоялись армяно-французские стратегические оборонные консультации с участием делегации во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Айвазяном.

В ходе мероприятия последний встретился с руководителем управления международных отношений и стратегии Минобороны Франции Оланье. Стороны подвели итоги проведенных в 2025 г. работ, а также обсудили планы на следующий год.По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между ведомствами двух стран на 2026 г., включающая в себя десятки мероприятий.