В Париже открыли Паралимпиаду

29 августа 2024, 10:15

28 августа вечером в Париже открыли летние Паралимпийские игры 2024 года.

Церемония состоялась на Елисейских Полях и площади Согласия, впервые в истории Паралимпийских игр ее провели за пределами стадиона.

В Паралимпиаде 2024 примут участие 4400 спортсменов, всего будет 168 делегаций, среди которых — самая большая в истории команда паралимпийцев-беженцев. Три национальных олимпийских комитета — Эритреи, Косово и Кирибати — дебютируют на Паралимпийских играх в Париже. Украину на Паралимпиаде 2024 (восьмой для украинских паралимпийцев) будут представлять 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.