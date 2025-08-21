Посол Азербайджана: Трамп добился за полгода того, чего не удавалось 30 лет

21 августа 2025, 8:15

В эксклюзивном интервью Axios посол Азербайджана в США Ибрагим высоко оценил роль президента Трампа в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, Трамп «на 101% заслуживает Нобелевскую премию мира», поскольку за короткий срок - всего полгода - смог добиться того, чего не удавалось решить более 30 лет.Кроме того, дипломат рассказал о планах Азербайджана по расширению сотрудничества с США во всех ключевых сферах. «Давайте откроем новую страницу и будем работать вместе, чтобы развивать не только армяно-азербайджанские, но и азербайджано-американские отношения», - призвал посол.