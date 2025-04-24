FT назвало красные линии ЕС по мирному плану Трампа по Украине

Издание отмечает, что страны Европейского союза не согласятся признать оккупированный Крым российским и не поддержат запрет на вступление Украины в НАТО, если такие предложения будут в мирном плане президента США Дональда Трампа.
Как говорится в статье, для европейцев идея признания аннексии Крыма как первого случая захвата территории в Европе силой с 1945 года неприемлема. Европейские чиновники опасаются, что уступки РФ могут подтолкнуть ее к дальнейшей агрессии в других регионах и поставить под угрозу послевоенный европейский порядок безопасности.
По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, администрации Трампа уже дали понять, что для европейских столиц признание Крыма российским невозможно. Он добавил, что крупнейшие европейские силы в НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий.
Отмечается, что статус Крыма может создать большой дипломатический кризис для НАТО, ведь официальная позиция Альянса состоит в том, чтобы никогда не признавать российский контроль над полуостровом. По данным FT, предложенное соглашение и вероятность того, что США откажутся от переговоров, обвинят Киев и начнут нормализацию отношений с москвой, может спровоцировать конфликт среди лидеров НАТО. Кроме того, такие разногласия, вероятно, усилятся и в ЕС, в частности, в вопросе экономических санкций против россии, если Вашингтон решит отменить свои ограничения.
Некоторые европейские чиновники также опасаются, что разногласия с односторонним проектом соглашения администрации Трампа поставят под угрозу двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня.
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