Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

1 июля 2026, 11:45

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в ЕС, «если Киев продолжит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру». «С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз», - отметил он.

По словам министра, каждая страна-кандидат должна соблюдать требования ЕС, в том числе в вопросах исторической памяти. Косиняк-Камыш также подчеркнул, что Польша самостоятельно будет принимать решение о расширении Евросоюза, и «никто не будет диктовать ей, как голосовать по этому вопросу».