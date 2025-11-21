21 ноября 2025, 11:15

Польша присоединится к инициативе PURL по закупке оружия в США для Украины

Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет ЕП.



"Мы намерены перечислить $100 млн из бюджета, которые уже есть в Министерстве иностранных дел, на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, по которой мы закупаем американское оружие", — сообщил Сикорский.



Он добавил, что средства будут перечислены до конца 2025 года.

