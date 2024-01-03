В Польше и Германии ЗА предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия

«Мы должны ответить на атаку РФ на языке, который понимает путин. Нужно предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры», - заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Также в Бундестаге призвали канцлера Германии Шольца немедленно передать ВСУ дальнобойные Taurus.
«Украине нужно больше боеприпасов, больше комплектующих, и Taurus нужно начать передавать немедленно, чтобы максимально затруднить логистику армии россии», - считает глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
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