В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами Taurus по РФ

2 октября 2023, 14:15

Председатель оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Berliner Morgenpost заявила, что Германия должна как можно быстрее передать Украине крылатые ракеты Taurus.

"Мы должны немедленно доставить Taurus, потому что прицельным использованием крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", – заявила Штрак-Циммерманн.



Депутат также считает, что ВСУ имеют полное право атаковать военные объекты на российской территории любым оружием, независимо от его происхождения.