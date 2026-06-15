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15 июня 2026, 15:45

В МВД Германии сообщили о растущей угрозе атак дронов на Бундестаг

Министр внутренних дел Германии Добриндт заявил о растущей угрозе атак беспилотников на Бундестаг (парламент).

В письме к председателю Бундестага он указал на увеличение числа замеченных в последние месяцы дронов, что повысило бдительность органов безопасности. «Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы», — отметил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что количество «вторжений» беспилотников в Германию в 2025 г. составило «чуть больше тысячи». Также сообщалось, что в Германии с 2025 г. зафиксировали порядка 850 случаев пролета подозрительных беспилотников над объектами критической инфраструктуры.
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