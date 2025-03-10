Великобритания, Германия и Норвегия анонсировали новую помощь Украине

10 марта 2025, 8:45

Великобритания заключила соглашение с оборонной компанией Anduril UK на общую сумму около 30 млн фунтов для поставки Украине ударных беспилотников, сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства.

В Германии сформировали пакет военной помощи Украине на €3 млрд. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование, сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.«И я, конечно, решительно выступаю за то, чтобы найти здесь быстрое решение, чтобы предоставить Украине необходимую дополнительную помощь», — подчеркнул он.В парламенте Норвегии договорились об увеличении помощи Украине на 50 миллиардов норвежских крон ($4,6 млрд) до 85 миллиардов норвежских крон ($7,8 млрд) в 2025 году. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что это весомый вклад в мир и стабильность в Европе.«Норвежская поддержка поможет Украине противостоять России, а также поможет мирному плану, над которым работают европейские страны», – сказал Стере.