Германия расширяет полномочия федеральной полиции для борьбы с опасными дронами

9 октября 2025, 10:15

Федеральное правительство Германии одобрило поправки к Закону о федеральной полиции, направленные на усиление мер против потенциально опасных дронов.

Об этом сообщил глава МВД Германии Добриндт.Согласно новым положениям, федеральная полиция получит право применять широкий спектр технических и физических мер против дронов, представляющих угрозу для критически важных объектов. Среди разрешенных средств - использование электромагнитных импульсов, подавление GPS-сигналов, глушение связи, а также физическое сбивание беспилотников.Добриндт подчеркнул, что новые полномочия позволят эффективнее защищать объекты инфраструктуры и обеспечивать общественную безопасность.