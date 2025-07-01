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1 июля 2025, 12:15

В Германии намерены создать "Киберкупол" при поддержке Израиля

Глава МВД ФРГ Добриндт посетил Израиль и выразил желание создать «Киберкупол» над Германией для обеспечения кибербезопасности при поддержке Еврейского государства.

Добриндт отметил участие израильских специалистов по кибербезопасности в эффективной работе ПВО страны при отражении иранских ударов.

План Добриндта по «Киберкуполу» предусматривает:

◾️ Создание совместного с Израилем центра киберисследований;
◾️ Расширение сотрудничества спецслужб;
◾️ Развитие защиты от дронов;
◾️ Усиление гражданской обороны и системы оповещения в ФРГ по израильскому образцу.
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