В Германии намерены создать "Киберкупол" при поддержке Израиля

1 июля 2025, 12:15

Глава МВД ФРГ Добриндт посетил Израиль и выразил желание создать «Киберкупол» над Германией для обеспечения кибербезопасности при поддержке Еврейского государства.

Добриндт отметил участие израильских специалистов по кибербезопасности в эффективной работе ПВО страны при отражении иранских ударов.План Добриндта по «Киберкуполу» предусматривает:◾️ Создание совместного с Израилем центра киберисследований;◾️ Расширение сотрудничества спецслужб;◾️ Развитие защиты от дронов;◾️ Усиление гражданской обороны и системы оповещения в ФРГ по израильскому образцу.