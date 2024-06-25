Германия обвинила Турцию в шпионаже

25 июня 2024, 16:15

Федеральная организация по защите конституции Германии, ответственная за внутреннюю разведку, опубликовала отчет за 2023 г., подробно освещающий различные аспекты влияния и деятельности разведывательных служб Турции на территории страны.

Одним из ключевых аспектов 408-страничного отчета стал анализ деятельности турецкой разведки на немецкой почве. В нем утверждается, что Турция, наряду с Россией, Китаем и Ираном, активно занимается секретной разведывательной и шпионской деятельностью в Германии. Целью таких мероприятий, согласно отчету, является влияние на политические решения и процессы в стране. Сотрудники турецкой разведывательной службы, по данным доклада, активно работают внутри турецких сообществ Германии, стремясь повлиять на местные политические и социальные структуры.Особое внимание уделено также исследованию деятельности курдской военно-политической организации PKK, которая считается террористической в Германии и ЕС. Отмечается рост числа преступлений, совершенных PKK, на 9,2% в 2023 г. (226 инцидентов). Подчеркивается, что общее число сторонников PKK в Германии достигло 14.000. Особенное внимание уделено их финансовым операциям, таким как «кампании пожертвований», в результате которых в прошлом году им удалось собрать €16 до 17 млн.