Германия включила Турцию в число основных источников разведывательной угрозы

6 июля 2026, 8:45

Германия второй год подряд относит Турцию к числу основных источников разведывательной угрозы.

Об этом говорится в ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV), посвященном вопросам внутренней безопасности страны.

В документе Турция упоминается наряду с Ираном, Россией и Китаем как государство, деятельность которого вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения нацбезопасности ФРГ. По данным BfV, немецкие спецслужбы фиксируют активную работу турецких разведывательных структур по сбору информации и расширение сети контактов на территории Германии. Ведомство отмечает, что подобная деятельность выходит за рамки обычного дипломатического взаимодействия.В докладе также подчеркивается, что вопросы безопасности становятся все более значимым фактором в отношениях между Берлином и Анкарой, несмотря на их союзнические отношения в рамках НАТО. Немецкие власти заявили, что продолжат мониторинг деятельности иностранных разведывательных сетей для предотвращения вмешательства во внутренние дела страны.