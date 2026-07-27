27 июля 2026, 13:15

Apple буде блокувати Айфони людей через прострочений кредит

Якщо власник iPhone припинить виплати за кредитом, смартфон можуть частково заблокувати — залишаться лише базові функції: дзвінки та можливість погасити заборгованість.



Зараз ці нововведення тестуються у бета-версії iOS 27.

